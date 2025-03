Donnapop.it - Silvia Toffanin rivela l’ultimo messaggio che le ha inviato Eleonora Giorgi: lacrime e commozione a Verissimo

Durante l’ultima puntata diha ricordato – ancora una volta –. Cosa ha detto sulle ultime parole dlel’attrice?è sempre stata un ospite quasi fisso del programma di Canale 5; spesso, infatti, la conduttrice invitava in studio la mamma di Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro e – quando questo non è più potuto succedere per via delle condizioni di salute dell’interessata –ha continuato a parlare con lei tramite collegamenti durante la trasmissione.L’attrice, ricordiamo, è venuta a mancare lo scorso 3 marzo, lasciando i suoi figli, i fan e gli amici nel più totale sconforto. A distanza di qualche giorno dalla sua scomparsa,ha voluto omaggiarla ancora, raccontando quale sia statodiper i suoi ammiratori.