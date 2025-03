Metropolitanmagazine.it - Silvia Rocchi, chi è la nuova compagna di Paolo Kessisoglu: “Ho passato un periodo buio”

Dopo la rottura con Sabrina Dondael,ha ritrovato l’amore con, suaormai dall’estate 2023., architetto milanese di 46 anni, madre di due ragazze e fondatrice di un’associazione che lotta contro il disagio giovanile. Lontana dal mondo dello spettacolo, stando a quanto racconta il settimanale la donna avrebbe già coinvolto il compagno in diverse iniziative e attività per il sociale. Le foto li mostrano durante una giornata di pausa sulla spiaggia di Santa Margherita, a Genova, dove trano trascorrendo le vacanze. Si scambiano sguardi complici e si lasciando andare a baci e abbracci, prima di tornare alla routine di Milano, dove vivono entrambi.e lahanno dato vita all’associazione C’è da fare, con la quale cerca di fungere da supporto per i giovani con problemi psicologici, un tema che l’artista ha molto a cuore.