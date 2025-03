Iodonna.it - Si tratta di una malformazione congenita del cranio che può causare deformità craniche e asimmetrie facciali. La via chirurgica è l'unica strada percorribile dopo la diagnosi

stenosi: è questa lache Guenda Goria, mamma del piccolo Noah, si è sentita pronunciare dai medici. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha dato alla luce il suo primogenito solo pochi mesi fa. Ma la sua gioia e quella del marito Mirko Gancitano è stata subito turbata dalle parole dei medicila visita di controllo neuro, quando al piccolo è stata diagnosticata unastenosi. «Mancava lo spazio per l’espansione del cervello», ha raccontato Guenda Goria a Verissimo. Ricordando, tra le lacrime, l‘intervento subito dal suo bambino quando aveva solo tre mesi. Ma che cos’è questa malattia? Che cosa comporta? E come va affrontata? Le malattie cardio-cerebrovascolari prima causa di morte in Italia: l’importanza dellaprecoce X Leggi anche › Malattie rare, nasce la Rete nazionale dedicata a chi aspetta unaChe cos’è lastenosiLastenosi è unadel