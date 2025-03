Anteprima24.it - Si ribalta autocisterna su tangenziale di Napoli, traffico fermo

Tempo di lettura: 2 minutibloccato sulladia causa delmento diche trasporta carburante. L’incidente è avvenuto in direzione Pozzuoli, sul tratto che va dall’uscita Vomero a quella di Fuorigrotta. Sul posto sono già giunti i vigili del fuoco. Lunghe le code che si stanno registrando.La societàdichiede agli automobilisti di evitare di immettersi insia in direzione est, per i veicoli provenienti da Capodichino/Autostrade, sia per i veicoli provenienti da Fuorigrotta a causa della chiusura dell’intera tratta per motivi di sicurezza e la rimozione dell’ta. “Alle 12:15 circa, sulla A56di, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli – riferisce una nota della società Autostrade – a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 10.