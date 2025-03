Bolognatoday.it - Si gettò sotto un treno, il Gip non archivia: tre indagati

Aveva venti anni è venne trovata morta in stazione, sul binario 19 dell'Alta Velocità. Ora in merito a questo suicidio è stata disposta una perizia per valutare le condotte degli psichiatri che avevano in cura la ragazza, come riferisce Ansa.