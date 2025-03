Ilfattoquotidiano.it - “Si è lanciato in una nuova avventura”: il mistero di Fabio Caressa assente da Sky Calcio Show. Ecco perché e cosa farà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La vittoria della Dea, la disfatta dei bianconeri. Dopo il 4 a 0 dell’Atalanta contro la Juventus i telespettatori si sono sintonizzati, come accade ogni domenica sera, per seguire il post partita con “SkyClub” sull’emittente satellitare. “Dov’è, vi starete domandando”, ha esorditoTavelli nell’anteprima della trasmissione.“Noi possiamo dirvi poco, però sappiate che sta bene e si èin una, ci mettiamo le virgolette, ‘esotica’. Vi spiegherà lui meglio al suo ritorno, tornerà con tante cose nuove”, ha continuato il giornalista che vestirà i panni del “sostituto” per qualche settimana. “Io sosta facendo”, ha aggiunro l’amico Beppe Bergomi senza fornire ulteriori dettagli. Al tavolo Marco Bucciantini, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Faouzi Ghoulam.