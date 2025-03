Lanazione.it - Si decide tutto nel secondo tempo. Prinzivalli e Corazzi regalano la vittoria all'ACF Arezzo. ACF Arezzo - Pavia Academy 2-0

, 10 marzo 2025 – Per la 21° giornata di Serie B, l’ACFospita allo Stadio Comunale di Subbiano il. All’andata non era bastato il gol di Zito nel primoper conquistare la, con le lombarde che hanno ribaltato il risultato nella ripresa. ACFACF: Bartalini, Blasoni, Bruni, Tuteri, Fortunati,(74’ Martino), Lorieri (51’ Carcassi),, Barsali (78’ Lunghi), Licco (78’ Torres), Taddei A disposizione: Pieri, Toomey, Zito, Lunghi, Martino, Orsenigo, Santini Margherita, Torres, Carcassi, Razzolini All. Ilaria Leoni: De Bona, Bianchi, Alborghetti (88’ Terni), Lazzari, Aversa (78’ Paglia), Demaio, Uzqueda (63’ Galdini), Casini (78’ Peri), D’Ugo, Venturini, Modesti (78’ Polillo) A disposizione: Ottina, Terni, Peri, Galdini, Cigallino, Polillo, Paglia, Ricchitelli All.