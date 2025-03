Secoloditalia.it - Sgarbi sta male, nell’abisso nella depressione tra chili persi e ombre della mente: “Sempre dormito poco, ora passo molto tempo a letto”

Vittoriosta, ed unssere, quello che lo attanaglia, che scava da dentro e che lo pervade fin nei gangli connettivalisua anima. Solo qualche settimana fa, Vittorioha portato al Teatro Olimpico di Roma il suo “Arte e fascismo”, mostrandosi al pubblico in una inedita versione affaticata, dimessa.mirabile cantore dell’arte e abile maestro nel decriptare codici e segreti di un’estetica sublime racchiusa nei segni e nei tratti dei maestri di, ma di sicuro non è sfuggito neppure a quella platea in ascolto religioso delle sue perle di saggezza critica, quanto e come il suo genio e la sua vis irriverente fossero insolitasottotono.VittoriostaE così oggi arriva dalle colonne di Repubblica la spiegazione di tanta fatica, e di tale tormentata pesantezza che grava sue cuore dell’indomito politico e esperto d’arte, e che il noto critico – che recenteè stato ricoverato per una forte– offre airi, senza infingimenti di sorta o facili concessioni alla retorica.