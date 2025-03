Sport.quotidiano.net - Sfida decisa all’overtime. Varese da applausi ma pecca di ingenuità. Tortona ne approfitta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Anche al secondo tentativo per ladi Ioannis Kastritis ci sono, ma non punti. E la classifica si fa sempre più preoccupante, anche se dietro Napoli e Pistoia conoscono la sconfitta. Tuttavia, ora c’è l’aggancio di Cremona. Ala missione pareva disperata, ma nel finale i biancorossi hanno la colpa di non capitalizzare una situazione di vantaggio coi liberi di Alviti e Mitrou-Long, incassando la tripla del pareggio di Christian Vital con sei secondi da giocare. Un colpo al cuore, per una squadra che dimostra miglioramenti soprattutto in difesa, fondamentale nettamente superiore alla nefasta gestione di Herman Mandole, chiusa colpevolmente troppo tardi dalla società. Bene Mitrou-Long, autore di 14 punti, benissimo il solito Hands, con 21, sorprende N’Guessan, 19enne al top in carriera in LBA con 12 punti con 7 rimbalzi.