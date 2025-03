Primacampania.it - Settimana di Pallavolo al Palaolimpia di Policoro: Tra i Convocati Francesco Cerullo

Dal 3 al 7 marzo, ildiè stato il cuore pulsante dellacon unainteramente dedicata a questo sport. L’evento ha visto la partecipazione di atleti e tecnici provenienti da diverse realtà del panorama pallavolistico italiano, offrendo un’importante occasione di crescita e confronto.Tra idal Club Italia del Sud, spicca il nome di, giovane allenatore dell’Elisa Volley Pomigliano. Laureato in Scienze Motorie ed ex studente del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Salvatore Cantone”,ha vissuto un’esperienza intensa e formativa, ricca di emozioni e momenti di apprendimento.Il giovane tecnico ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa opportunità: “Una bellissima esperienza che non dimenticherò mai. Tanto divertimento, tanta stanchezza ma soprattutto tanta