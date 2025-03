Lanazione.it - Settimana del glaucoma: le iniziative di Asl

Arezzo, 10 marzo 2025 – Dal 10 al 15 marzo ricorre laMondiale del, malattia che colpisce circa il 2% della popolazione e che, se non diagnosticata e trattata in tempo, può portare alla cecità. Asl Toscana Sud Est aderisce all'iniziativa mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di sottoporsi ad una visita oculistica mirata alla prevenzione del. Le prenotazioni nelladelsono attivechiamando il call center al numero 0577 767676 (sia da numero fisso che da cellulare) che provvederà a fissare l’appuntamento per gli utenti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Questi i requisiti per accedere: età superiore ai 40 anni di età, non essere in terapia per il, non aver fatto visite oculistiche negli ultimi 3 anni. LaMondiale delè l’evento annuale di IAPB Italia Onlus in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e ha lo scopo di richiamare l’attenzione sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarlo e prendersene cura in ogni fase della vita.