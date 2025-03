Casertanews.it - Sette chilometri di cavi elettrici sotto terra: via ai lavori dell'elettrodotto da 11 milioni

Terna ha avviato i cantieri per la realizzazione del collegamento in cavo into a 150 kV tra la cabina primaria “Saint Gobain” e la stazione elettrica “Santa Sofia”, in provincia di Caserta.Isono iniziati da via Antonio De Curtis in coordinamento con il comune di Maddaloni. Per.