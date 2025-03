Lanazione.it - Servizi: pubblicato il bando di gara per la cessione di Amicobus

Cascina (PI), 10 marzo 2025 – È stata pubblicata sulla piattaforma Start ladi appalto per ladelle quote della società partecipatas.r.l. e per l’affidamento in appalto delo di trasporto scolastico per i comuni di Cascina e Calci. Le aziende interessate hanno tempo fino al 14 aprile 2025 per presentare la documentazione necessaria per partecipare alla. “Abbiamo attivato un iter complesso, che comprende sia l’assegnazione delo che ladell’azienda” ha detto Michelangelo Betti, sindaco di Cascina. “Visto il quadro normativo, abbiamo ritenuto che questo fosse il percorso chentisce in maggior misura sia i lavoratori che gli utenti, quindi famiglie e alunni dei nostri istituti comprensivi. E la prosecuzione delo non riguarda solo il trasporto verso le scuole, ma interessa anche i trasferimenti legati alle altre attività didattiche, dalle palestre alle uscite.