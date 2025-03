Serie turca Tradimento | le anticipazioni dal 10 al 15 marzo

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledal 10 al 15racconta la storia della famiglia Yenersoy, che all’apparenza sembra perfetta, ma nasconde segreti sorprendenti. Gli episodi sono disponibili oltre che su canale 5 anche su Mediaset Infinity Ledelle puntate di “”, laTVche racconta la storia di una famiglia apparentemente perfetta, in onda su Canale 5 da lunedì 10 a sabato 15alle 14:10 e domenica 16con un doppio appuntamento alle 15:30 e in prima serata.: ledal 10 al 15Lunedì 10Guzide avverte Yesim che andrà a recuperare i suoi libri, ma quest’ultima, per ripicca, li brucia davanti al giudice. Elmas e Selin cercano di rassicurare Tolga sulle condizioni di suo padre.