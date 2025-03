Sport.quotidiano.net - Serie "D» - Girone "D». Tau sconfitto di misura. Lentigione bestia nera

1 TAU ALTOPASCIO 0(3-5-2): Gasperini (50’ Pagani); Capiluppi, Lombardi, Gobbo (48’ Maggioli); Cavacchioli, Pari, Battistello, Nappo, Alessandrini (44’ Bonetti); Nanni; Pastore (40’ Babbi). (A disp.: De Marco, Sabba, Grammatica, Manco, Mordini). All.: Cassani. TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella, Biagioni (52’ Lucchesi), Belluomini (64’ Carcani), Zanon; Sichi (86’ Grossi), Bartelloni (57’ Manetti), Bernardini, Atzeni, Bongiorni (93’ Bagnoli); Motti, Andolfi. (A disp.: Azioni, Pierallini, Tofanelli, Nesti). All.: Venturi. Arbitro: Palmisano di Saronno (assistenti: Citarda e Tinelli). Rete: 11’ st Lombardi. Note: angoli 7 a 5; ammoniti: Nappo, Belluomini, Motti; rec.: 0, 9’; spett.: 250 circa. BRESCELLO - Quest’anno con ilnon va: dopo la sconfitta all’andata, arriva anche quella nel ritorno per il Tau, decimato per varie assenze tra infortuni e squalifiche.