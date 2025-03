Sport.quotidiano.net - Serie D, difesa di casa in “bambola“ e Belli ne approfitta per siglare il gol decisivo al 62esimo. Un’Orvietana apparsa distratta e svogliata cede il passo a un attento Poggibonsi

ORVIETANA 01 ORVIETANA: Formiconi, Berardi (46’ Proia), Ricci, Mauro, Paletta (75’ Coulibaly), Barbini (56’ Caravaggi), Fabri, Simic, Petritaj (46’ Bologna), Panattoni, Caon. All.: A. Rizzolo.: Pacini, Martucci, Borri, Fremura, El Dib (86’ Pisco), Marcucci (61’ Boganini), Mazzoli, Mignani, Cecconi, Vitiello (80’ni),(75’ Massai). All.: F. Baiano. ARBITRO: Alice Gagliardi di S. Benedetto del T. (Melnychuk di Bologna – Pipola di Ercolano). RETI: 62’ORVIETO La squadra biancorossa si scioglie come neve al sole a fronte di unche fa esattamente quanto pensato alla vigilia della gara. Non la partita della vita, soltanto una gara attenta, badando principalmente a non scoprirsi troppo. Chi manca clamorosamente è la “squadra“ di Rizzolo. Inutile, stavolta, puntare il dito sui singoli, essendo apparsi tutti, subentrati inclusi, poveri di idee e senza la fame di imporsi, qualità essenziale e imprescindibile in tutte le categorie.