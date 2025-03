Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi verso Arezzo con la tegola Contiliano

È già tempo di vigilia per il, che domani alle 18,30 giocherà adil turno infrasettimanale sul campo di una delle squadre più in forma del momento. La cura del nuovo tecnico Cristian Bucchi sta portando i frutti e dopo i due ko d’esordio con Ternana e Torres i toscani hanno infilato 3 successi di fila a Rimini, col Sestri e a Ferrara con la Spal con 5 reti segnate e nessuna subita, unica squadra insieme ad Entella e Ternana a fare 9 su 9 nelle ultime 3 gare. Un avversario che ilaffronterà con il confortante +11 dalla zona playout e un occhio sulla soglia dei playoff distanti un punto. Mister Serpini dovrà cambiare qualcosa per l’infortunio alla coscia di(foto): domani il centrocampista 2004 effettuerà l’ecografia ma la sensazione è tutt’altro che positiva e la sua stagione potrebbe essere già conclusa.