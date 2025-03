.com - Serie C Femminile / Nel derby non si passa: Riccione-Jesina Aurora finisce 0-0

A reti bianche l’equilibrata sfida tra le romagnole, ora none a 25 punti, e le marchigiane, seste a 30: la cronaca ed il tabellino della garaJESI, 10 MARZO 2025-senza gol e senza vincitori ildel Nicoletti tra. Al termine di una gara equilibrata infatti, il risultato è rimasto fisso sullo 0-0, con le due rivali che si son divise la posta in palio nella partita più attesa dell’anno.Non sono molti gli spunti emersi dalla sfida, tantomeno le occasioni da segnalare, con le biancoazzurre che hanno provato a mantenere di più il possesso e le leoncelle che si son difese compatte per poi provare a far male in contropiede. Uncon poche emozioni, al contrario dell’ultimo giocato in Coppa Italia al Carotti lo scorso 23 dicembre, finito 3-3 (costato poi l’eliminazione alle jesine dopo l’1-0 dell’andata).