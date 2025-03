Sport.quotidiano.net - Serie B. Brescia sul precipizio e Maran resta in bilico

Salvo sorprese nelle prossime ore, per ile per la permanenza di Rolandosulla panchina biancazzurra sarà decisiva la trasferta di sabato a Frosinone. Il pareggio tra i fischi del “Rigamonti“ con il Cesena e il protrarsi dell’astinenza dalla vittoria (dall’1-0 dello scorso 3 novembre a Marassi con la Sampdoria sono trascorsi ormai quattro mesi) hanno complicato non poco la posizione delle Rondinelle, che ora si trovano con un solo punto di vantaggio sia sui playout che sulla retrocessione diretta. In questo senso il duello diretto in casa dei ciociari riveste il valore di un esame senza possibilità di appello. Nelle ultime ore ilnon ha diffuso comunicato ufficiali, ma il presidente Massimo Cellino è notevolmente infastidito dalla piega che hanno preso le cose. Com’era già successo la settimana precedente dopo la sconfitta patita a Palermo, il massimo dirigente biancazzurro, al termine dell’incolore pareggio interno con i romagnoli, ha meditato a lungo sulla possibilità di esonerare nuovamente