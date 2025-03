Temporeale.info - Serie A sotto shock, è morto all’improvviso

Leggi su Temporeale.info

LaA èper ciò che è successo a uno dei suoi vecchi protagonisti, che più in generale si è messo in mostra in tutto il calcio italiano Il calcio italiano spera di portare a casa un’altra coppa europea dopo l’impresa dell’Atalanta l’anno scorso in Europa League. Le eliminazioni dalla Champions della . L'articolo, èTemporeale Quotidiano.