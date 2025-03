Rompipallone.it - Serie A, si ferma il top player: pessime notizie per il tecnico

Leggi su Rompipallone.it

IldiA perde uno dei suoi calciatori migliori, grave assenza nello scacchiere tattico della squadra.Il campionato diA, quest’anno, così come la Liga sembra andare nella stessa direzione. Molto probabilmente la maggior parte degli esiti si vedranno solamente a fine stagione visto l’andazzo del campionato. La classifica è molto corta, il campionato italiano non era così equilibrato da svariate annate.Nuno Tavares salta la gara contro l’Udinese, Baroni in apprensioneLe rotazioni dei biancocelesti sono ridotte all’osso visto che Nuno Tavares non sarà della gara , soprattutto dopo il caso Pellegrini ed il lungo infortunio di Hysaj Questa sera infatti toccherà a Marusic dal 1‘, dirottato nella zona di competenza di Nuno Tavares e con Lazzari che andrà ad agire come titolare sulla fascia destra.