Torinotoday.it - Serie A, notte da incubo per la Juventus: l’Atalanta vince 4-0. Gol e highlights

Leggi su Torinotoday.it

Una serata da dimenticare per la, travolta in casa dalcon un pesante 0-4. Un risultato che a Torino non si vedeva da tempo e che rappresenta un duro colpo per la squadra di Motta. La gara era cruciale per avvicinarsi al terzo posto e restare in scia alla vetta, ma la sfida si.