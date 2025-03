Terzotemponapoli.com - Serie A: Inter e Napoli, strada verso lo scudetto in salita

La Dea: La Terza Forza del CampionatoCon la vittoria travolgente sulla Juventus, l’Atalanta si inserisce prepotentemente nella corsa per lo, affiancandosi a. Non è casuale il risultato che la colloca tra le prime tre del campionato. La Dea, sotto la guida del tecnico Gian Piero Gasperini, ha saputo costruire una squadra competitiva, che con la qualità di calciatori come Ademola Lookman può seriamente puntare al titolo. La prossima sfida contro l’si presenta come un bivio decisivo per la squadra bergamasca, che ha accumulato fiducia grazie alla solidità difensiva e all’attacco in crescita. Un successo contro i nerazzurri potrebbe non solo confermare la sua competitività, ma anche rappresentare la vera svolta per un sogno dellodiA che si fa sempre più concreto.