Sergiy Stakhovsky dal battere Federer a Wimbledon al fronte in Ucraina | Pronto a morire capisco se il mondo pensa ad altro

Leggi su Sportface.it

, dalnientemeno che Rogeralindopo l’invasione da parte della Russia. La sua è la storia di molti ucraini, persone normali che da ormai oltre tre anni hanno imbracciato le armi per comper il proprio Paese. Tre anni in cui la vita è totalmente cambiata: da allora, infatti,ha divorziato dalla moglie e vede pochissimo i figli, appena un paio di volte all’anno. Un dramma, che è il dramma di tutta la gente, raccontata ai microfoni de L’Équipe.inizia con una riflessione che riguarda come ora la guerra insia percepita: “Non direi che ilsi è dimenticato. Semmai, si è abituato – spiega –. Ognuno ha la propria vita da vivere, il proprio quotidiano. Non si può vivere la propria esistenza attraverso la guerra in, è normale.