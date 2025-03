Lopinionista.it - Sei cocktail per celebrare il caffé, l’Italia e il rito dell’aperitivo

Leggi su Lopinionista.it

Un nuovo capitolo nella mixology e un viaggio sensoriale tra autenticità, innovazione e artigianalità a cura di Andrea VillaMILANO – Dal primodocumentato nel 1806 fino ai drink d’autore moderni, la mixology è sempre stata specchio della società e delle sue trasformazioni. Oggi, in Italia, isono sempre più popolari e rappresentano un rituale collettivo: nell’ultimo anno sono stati serviti oltre 850 milioni di aperitivi(1), a conferma di una tradizione che coinvolge il 75% degli italiani, che dichiara di concedersi questo momento di socialità almeno una volta al mese2, confermandone il ruolo centrale nel tessuto culturale del Paese.Ma più che una semplice abitudine, ilè un’occasione di connessione, proprio come il caffè. Secondo un’indagine3, quasi 3 italiani su 4 si considerano regolari o accaniti bevitori di caffè, e per l’80% il caffè è un rituale quotidiano, consumato almeno una volta al giorno a casa o al lavoro.