Bergamonews.it - Security Awareness e formazione del personale: lo stai facendo nel modo giusto?

Leggi su Bergamonews.it

Laè un pilastro fondamentale della cyber. Con l’aumento degli attacchi informatici, quali phishing o spoofing, è essenziale attuare una strategia efficace didel, affinché tutti i dipendenti sappiano prevenire le minacce digitali e rappresentino la prima difesa per la protezione dei dati.In questo articolo approfondiremo il tema della consapevolezza attorno alla sicurezza informatica e vedremo come Planetel è in grado di affiancare le aziende nell’implementazione di una strategia diaffidabile e all’avanguardia.Cos’è lae perché è fondamentaleCon l’espressionesi fa riferimento alla conoscenza e alla consapevolezza dei rischi informatici da parte dei dipendenti. Si tratta di un aspetto della cybertanto importante quanto sottovalutato, dal momento che, spesso, viene compresa la pericolosità della variabile umana solamente quando il danno è ormai fatto.