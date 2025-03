Iodonna.it - Secondo recente sondaggio Usa gli americani preferiscono i Royal del passato, da Lady D a Elisabetta II, a William, Kate e Carlo III. La classifica

Appartengono a un’eraormai passata, ma il fascino diDiana e della reginacontinua ad ammaliare gli. Lo dimostrano i risultati di un nuovocondotto negli Usa dall’agenzia inglese YouGov: l’amata principessa Diana si insedia al top delle preferenze sui reali inglesid egli, con il 76 per cento dei voti. “The Crown” celebra i 5 look più iconici diDiana presenti nella serie XDiana battee tutti gli altriLa reginasi deve accontentare delposto, con il 67 per cento, dietro la nuora che, in vita, le aveva fatto passare più di una notte insonne.