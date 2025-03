Internews24.com - Seconda maglia Inter 25/26, sarà quella dedicata a Milano-Cortina: le anticipazioni – FOTO

di Redazione25/26,la divisaalle Olimpiadi invernali di: le primeIl noto sito specializzato sulledelle maglie da gare dei club di calcio, FootyHeadlines, ha svelatoche dovrebbe essere ladell’per la stagione 25/26. Si tratta della divisa ideata dai nerazzurri, assieme alla Nike,alle Olimpiadi invernali che si terranno a. Inizialmente si pensava che tale divisa potesse essere la quarta per la prossima stagione, invecela divisa da trasferta. Di seguito i dettagli dal portale in questione.Design della divisa: la divisa da trasferta dell’Milan per la stagione 2025-26 è principalmente bianca con un motivo a fiocchi di neve blu e turchese e loghi blu navy, disegnata da Nike.