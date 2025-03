Iltempo.it - Se non trova il “fascista” la sinistra si disperde

Mentre la situazione internazionale impone alle classi dirigenti europee di togliere la testa dalla sabbia e fare finalmente i conti con la realtà, in Italia le opposizioni hanno capito che possono solo passare il tempo parlando male del governo e della maggioranza, perché se dalla critica passano alla proposta sino immediatamente frantumate come neanche nella peggiore riunione di condominio della storia si potrebbe immaginare. In particolare è il tema delle prospettive di tregua in Ucraina con ruolo attivo (quindi militare) dell'Europa a far implodere quella che vorrebbe (forse) essere una coalizione, ma che invece proprio non riesce ad esserlo, divisa com'è in almeno quattro posizioni tra loro inconciliabili. C'è infatti una linea lib-lab che guarda con favore ad investimenti nella difesa, che apprezza (non senza qualche distinguo) Macron, Starmer e von der Leyen, che chiede all'Europa di costruire una più solida alternativa all'America di Trump: qui c'è buona parte del Pd (molti di quelli che scelsero Bonaccini per la segreteria), ma ci sono anche Renzi, Calenda, i radicali.