Linkiesta.it - Se non si può dare la colpa a Israele, i massacri in Siria non fanno notizia

È esatto, ma incompleto, dire che idi queste ore insfuggono all’esecrazione generale perché a commetterli non è, l’entità coloniale e dell’apartheid che usurpa titoli democratici mentre lascia senza briglie il governo pieno di fascisti che rade al suolo Gaza. Banalmente: no Jews, no news. Vero. Ma quell’osservazione si perde un dettaglio che fa anche più increscioso – se paragonato al racconto dei “crimini” dello Stato Ebraico – il neutro cronachismo sulle carneficinene. E il dettaglio è che di queste altre mostruosità neppure si può dire, come si disse più o meno chiaramente a proposito di quelle del 7 ottobre, che si inquadrano in un contesto conflittuale capace di spiegarle, se non di giustificarle.Non vale la pena di occuparsi troppo dei mucchi di cadaveri innon soltanto perché non li ha fatti, ma anche perché manca materia retorica per dire che non vengono dal nulla, che è quel che si disse degli ebrei sgozzati e bruciati vivi un anno e mezzo fa.