Quotidiano.net - Scure di Trump sulle proteste pro Palestina, arrestato il leader di quelle alla Columbia

Roma, 10 marzo 2025 – Nelle università americane è caccia agli studenti che protestano contro i bombardamenti su Gaza. Dopo il taglio da 400 milioni di dollari ai fondi federali destinatiUniversity, l’amministrazionecerca ora i principali responsabili delleche hanno paralizzato l’ateneo lo scorso aprile. Nel mirino è finito, tra gli altri, Mahmoud Khalil, attivista palestinese tra idelle manifestazioni. L’uomo è statodavantimoglie americana e incinta di otto mesi. Gli agenti dell’Ice (le autorità federali per l’immigrazione) gli hanno notificato la revoca del visto studentesco. Khalil rischia di essere espulso nonostante abbia la carta verde, il permesso di residenza permanente, proprio perché sposato a un’americana. (FILES) Pro-Palestinian demonstrators march through theUniversity campus to mark one year of the war between Hamas and Israel in New York City on October 7, 2024.