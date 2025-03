Arezzonotizie.it - "Scritte xenofobe all'ingresso del patronato, ma le Acli non si fermano e continuano ad accogliere"

Leggi su Arezzonotizie.it

L'atto vandalico a sfondo suprematista avvenuto sabato scorso ha colpito profondamente la comunità di San Giovanni Valdarno. Nel parcheggio Dalla Chiesa sono comparseche inneggiano al "white power". Ma non è stato il solo luogo preso di mira: anche in via Largo Vetrai dove si trova la.