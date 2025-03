Lanazione.it - Scritte in piazza Dalla Chiesa a San Giovanni. Fioccano le reazioni

Arezzo, 10 marzo 2025 – Il gruppo di maggioranza "Centro Sinistra per San" ha espresso sdegno e condanna nei confronti di coloro che hanno imbrattato i muri inCarlo Alberto. "e sigle di chiara matrice fascista e razzista", ha tuonato la maggioranza. "Oltre alla natura stessa del gesto, che arreca danno a beni pubblici, privati ??e al decoro di tutta la città, è il significato profondo dei simboli, anche quando maldestramente rappresentati, ad essere inaccettabile - ha proseguito il centro sinistra - Questi rimandano all'esistenza delle razze umane e all'inferiorita di alcune di esse, al suprematismo bianco e inneggiano al fascismo, in aperto contrasto coi valori fondanti delle nostre comunità e della nostra Costituzione". "Il fatto è grave, non può essere sottovalutato o declassato e il gruppo esprime con forza la sua solidarietà e il suo appoggio all'Amministrazione per tutte le doverose azioni che la stessa decide di intraprendere per promuovere i responsabilità e riaffermare che SanValdarno difende e promuove in ogni caso la dignità umana e della nostra società", hanno concluso gli esponenti della maggioranza.