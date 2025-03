Ilrestodelcarlino.it - Screening gratuito per le malattie renali, ecco dove fra Bologna e provincia

, 10 marzo 2025 – Si avvicina la Giornata Mondiale del Rene 2025 e Antr odv- Associazione nazionale trapiantati di rene-, Irccs Policlinico di Sant’Orsola, Ausl die Unibo scendono in campo ancora una volta per la prevenzione delle patologiee sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Giovedì 13 marzo, infatti, i volontari dell’associazione, il personale medico e infermieristico e i biologi offriranno alla cittadinanza controlli gratuiti per individuare eventuali– patologie che ancora oggi vengono troppo spesso sottovalutate, ma che rappresentano la quarta causa di decesso nei paesi occidentali. E dunque, appuntamento con loin piazza del Nettuno, nelle Case di Comunità del Navile e di Vergato e all’Ospedale di San Giovanni in Persiceto.