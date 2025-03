Quotidiano.net - Scoperto un mikveh ebraico nei recenti scavi di Ostia Antica

Uno straordinario bagno rituale) è emerso daglicondotti nel Parco archeologico dinei mesi di giugno e agosto 2024. La campagna di scavo, realizzata nell'ambito del progetto Ops -Post Scriptum, è stata finanziata dal ministero della Cultura tramite la Direzione generale Musei. Le ricerche hanno potuto concentrarsi in particolar modo nel settore, denominato "Area A", posto in una zona assolutamente centrale della città, sotto il profilo sia topografico/urbanistico che architettonico, in quanto situato in prossimità dell'antico corso del Tevere e compreso tra l'edificio dei Grandi Horrea a ovest, il santuario repubblicano dei Quattro Tempietti, il Mitreo delle Sette Sfere e la Domus di Apuleio a sud, e il Piazzale delle Corporazioni a est, che sorprendentemente, non era stata mai indagato in precedenza.