Scontro frontale, anziano a Torrette

Bruttotra due auto, ieri pomeriggio a Mogliano. Un uomo è stato portato a. Intorno alle 18.30 in via Ascensione, si sono scontrate una Fiat Punto e una Ford D Max. Uno dei conducenti, un 85enne, è apparso da subito in condizioni più gravi ai soccorritori. Per estrarlo dall’abitacolo, molto danneggiato nell’impatto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che poi lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Dopo averlo stabilizzato, il medico ha ritenuto opportuno il ricovero ad Ancona, anche alla luce dell’età del ferito. L’uomo dunque è stato portato in ambulanza fino a Corridonia: essendo buio a quell’ora, era il punto più vicino dove potesse atterrare. Da lì, l’85enne è stato portato a. In ambulanza invece il conducente della Punto è stato portato al pronto soccorso di Macerata, per accertamenti, le sue condizioni comunque per fortuna non sono gravi.