Sci nordico il programma della settimana di Coppa del Mondo | fondo salto e combinata in Norvegia

Siamo quasi giunti alle battute finali per lo sci, con le ultime settimane didelin calendario. Terminata l’edizione iridata di Trondheim, sarà ancora laad ospitare anche la prossima tappa dideldi sci di. Sulle piste di Holmenkollen, la collina che troneggia alle spallecapitale Oslo, ilterzultima tappa stagionale propone tra sabato 15 e domenica 16 marzo una duplice prova individuale, prima sui 20km in classico, quindi sui 10 in tecnica libera. Saranno undici gli atleti azzurri impegnati nella tappa norvegese: Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Francesco De Fabiani, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi.ILSab. 15/03/25 –del– 20 km TC femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 11.