Sci alpino, Federica Brignone e Dominik Paris illuminano i weekend di Are e Kvitfjell e pensano in grande

La Coppa del Mondo di sci2025 si prepara per le ultimissime gare. Prima delle attesissime Finali di Sun Valley (Idaho, Stati Uniti) non rimarranno che la tappa di La Thuile per quanto riguarda il comparto femminile e quella di Hafjell (Norvegia) per quello maschile. In poche parole, siamo ormai pronti per vivere l’ultimo chilometro della stagione per il Circo Bianco.Le due Sfere di Cristallo stanno per trovare il meritato padrone e padrona. Tra gli uomini, infatti, Marco Odermatt è ad un passo dal poker di successi nella sua illustre carriera, mentre la nostravuole completare l’opera e centrare il secondo trionfo dopo quello del 2020.La valdostana sta facendo qualcosa di straordinario al termine di una stagione sensazionale. Dopo la vittoria, eccezionale, nel gigante di Are (Svezia) la situazione in classifica è davvero splendida.