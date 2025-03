Sci alpino defininiti i qualificati alle Finali di Coppa del Mondo in 4 specialità | 10 azzurri prenotano il biglietto per Sun Valley

Leggi su Sportface.it

A poche settimane ddideldi sci, in programma a Sun Vy dal 20 al 27 marzo, inizia a definirsi il quadro delle partecipanti. Nell’ultimo weekend è infatti terminata la stagione di ben quattrosu otto tra uomini e donne, permettendo così dizzare il quadro di chi ha conquistato un posto per l’ultimo appuntamento stagionale. Al maschile conosciamo i 26 in gara neella velocità, quindi discesa e SuperG, mentre al femminile chi avrà modo di gareggiare in slalom e gigante negli Stati Uniti.Dieci per ora gli: Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse in discesa; Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni in SuperG; Federica Brignone, Sofia Goggia e Giulia Collomb in gigante; Martina Peterlini e Lara Della Mea in slalom.