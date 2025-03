Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Hafjell 2025: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Si apre una nuova settimana ed è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti delladeldi scimaschile. Siamo entranti nel rush finale della stagione, dato che le Finali di Sun Valley (Stati Uniti) sono sempre più vicine. Ci rimane però ancora un weekend di gare da non sottovalutare assolutamente.Gli uomini saranno di scena in quel di(Norvegia) per due interessantissime prove tecniche. Sulla pista denominata “Vardsveen” infatti vedremo di scena unnella giornata di sabato 15 marzo (la prima manche scatterà alle ore 09.30, mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 12.30).Domenica 16 marzo, infine, si chiuderà ilcon lo(anche in questo caso prima manche alle ore 09.30, con la seconda alle ore 12.30) per una gara che, come si sta dimostrando lungo tutto il corso della stagione, regala emozioni e colpi di scena a non finire.