Schifani Sbloccati vari concorsi abbiamo bisogno di giovani

PALERMO (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando moltissimo,sbloccatoe per alcuni stiamo utilizzando le graduatorie già esistenti. Tutto questo nasce da un accordo raggiunto a inizio legislatura con il ministro dell’Economia, nel qualerivisitato precedenti accordi che bloccavano iper la deficitaria condizione delle casse regionali: c’era un disavanzo di parecchi miliardi di euro, ci siamo impegnati a eliminarlo e ci stiamo riuscendo,azzerato un disavanzo da 8 miliardi”. Così il governatore regionale della Sicilia Renato, conversando con i giornalisti in occasione del convegno “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”, organizzato nella sede della Regione di via Magliocco a Palermo. “Accelereremo con i– aggiunge -,di nuova linfa vitale e di: in questo solco, in occasione dell’ultimo rinnovo dei direttori generali e dei capi dipartimento, ci siamo dati la linea di rinnovare il più possibile coniugando efficienza, volontà di crescita, nuove energie e nuove risorse.