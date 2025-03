Quotidiano.net - Schianto, addio manager del Florian

Leggi su Quotidiano.net

Il “cuore“ di Venezia è in lutto per la tragica morte di una esponente di spicco dell’ospitalità cittadina, ladello storico CaffèAnna Rita Panebianco, che ha perso la vita nell’incidente nautico avvenuto sabato pomeriggio in laguna, tra l’isola di Torcello e Tessera. "La notizia è arrivata come una pugnalata al cuore", ha scritto ieri ilsu Facebook: "In maniera crudele e inaspettata, ci ha lasciato una collega e un’amica. Con il cuore infranto e ancora increduli, tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l’intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il, che condivideva con passione con noi e con i clienti. Per sempre grazie per quanto ci hai dato, Anna". Panebianco aveva 56 anni ed era originaria di Bari.