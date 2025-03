Ilrestodelcarlino.it - Schianto a Novellara, muore agricoltore cinquantenne

(Reggio Emilia), 10 marzo 2025 - Si stava recando a San Bernardino diper portare i documenti di un trattore coinvolto in un incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio tra la Provinciale e strada della Vittoria. Ma a pochissimi chilometri di distante, all’incrocio tra strada Vittoria e strada Boschi, nelle campagne di, a bordo del suo furgone Doblò si è scontrato con un altro furgone. Un impatto violentissimo, con il veicolo finito nel fossato laterale. Non c’è stato nulla da fare per un, Marco Galaverni, che abitava a Bagnolo, dove ha sede pure l’azienda agricola di famiglia. Per lui i soccorsi sono risultati inutili. L’altro conducente, un giovane di 25 anni, che era alla guida dell’altro Doblò, è apparso da subito in condizioni gravissime.