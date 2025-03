Oasport.it - Scandalo Norvegia salto con gli sci: i dettagli e le possibili conseguenze

Purtroppo, i Mondiali di sci nordico di Trondheim 2025 non saranno ricordati per l’epocale impresa di Johannes Høsflot Klæbo nello sci di fondo (sei medaglie d’oro in altrettante gare, comprese tutte le quattro competizioni individuali, dalla sprint alla 50 km). Passeranno alla storia per il clamoroso “Tute” delcon gli sci. Triste e ingiusto, ma quanto accaduto è sconvolgente.I FATTII fatti sono i seguenti. Sabato 8 marzo, durante la gara su trampolino grande, la televisione tedesca ARD ha mostrato dei video ripresi con degli smartphone in cui si vedono membri dello staff tecnico norvegese andare ad agire sulle tute degli atleti fra una serie di gara e l’altra. Le tute sono fondamentali per le performance in uno sport dove l’aerodinamica è cruciale. Sostanzialmente, equivalgono al mezzo meccanico in uno sport motoristico.