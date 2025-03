Oasport.it - Scandalo Norvegia, frode nel salto con gli sci: “Abbiamo imbrogliato, pensavamo nessuno se ne accorgesse”

Già nella giornata di ieri erano sorti parecchi grattacapi, in virtù delle squalifiche di Marius Lindvik e Johann Andre Forfang nella gara dal trampolino grande dei Mondiali di Trondheim vinta da Domen Prevc in quota Slovenia. Reclami da tre Paesi, come rimarcato da Sandro Pertile, qualcosa all’interno delle cuciture e un video rilasciato dai polacchi di sport.pl che ha infiammato la polemica.E, alla fine, la confessione di Jan-Erik Aalbu, il direttore agonistico della squadra delladicon gli sci, in una conferenza stampa: “e non possiamo più convivere con questo peso.deluso tutti coloro che seguono ilcon gli sci. Voglio scusarmi pubblicamente con le altre nazioni, il pubblico, la FIS e gli organizzatori dei Campionati mondiali. In ultimo, le mie scuse sono dirette anche ai nostri tifosi e agli sponsor“.