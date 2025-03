Scampia al via la demolizione della Vela Gialla Il sindaco Manfredi | Addio Gomorra – Il video

Leggi su Open.online

Sono ufficialmente iniziati questa mattina i lavori didi, uno degli edifici simbolo del quartiere, spesso associato alla criminalità organizzata e teatroserie. L’evento segna un ulteriore passo avanti nel progetto di riqualificazionezona, il cui obiettivo è rendere il quartiere popolare di Napoli più vivibile e sicuro. Dalle ceneri delle Vele ispirate alle linee di Le Corbusier, uno dei padri dell’architettura moderna, nasceranno 12 palazzi. In ciascuno vivranno 35 delle famiglie che già oggi sono residenti a, per un totale di 433 alloggi. Numero vicino ai 475 interessati dal piano. Completata la, rimarrà solo un’altrada demolire.La nuovaIl progetto già approvato e finanziato prevede la nascita, oltre che degli alloggi, di una nuova scuola, di un centro civico e spazi verdi in cui rientreranno orti comuni e una fattoria didattica.