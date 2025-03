Dayitalianews.com - Scampia, al via la demolizione della Vela Gialla: “Giornata storica per Napoli”

Immagine di repertorio.Asono iniziate le operazioni di abbattimento, simbolo del quartiere. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di questo momento: “Oggi è unasignificativa. Si dà il via allaprima delle due vele, mentre contemporaneamente partono i cantieri per la costruzione dei nuovi edifici”. Un passo fondamentale nel processo di rigenerazione urbanazona.IL sindaco di, Gaetano Manfredi, ha dichiarato di aver trovato nel quartiere “situazioni abitative indegne di un paese civile”, sottolineando come, per lui, la democrazia si difenda offrendo pari dignità a tutti i cittadini. Ha poi ricordato il tragico crollo avvenuto la scorsa estate nella, che ha causato la morte di tre persone, esprimendo il suo dolore per quelle perdite: “Ogni tragedia lascia un segno profondo”.