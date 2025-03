Savino Del Bene Scandicci, buona la prima nei quarti playoff

Leggi su Corrieretoscano.it

Delvs Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 (25-14,23-25,25-14,25-17)DEL: Ribechi, Herbots 9, Castillo (L1), Ruddins n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 4, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema n.e., Graziani n.e. , Nwakalor 9, Carol 14, Antropova 27, Mingardi 11, Ung n.e. All.: Gaspari M.EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard, Pelloni (L1), Van Der Pijl n.e., Piva 8, Van Avermaet 10, Morandi n.e. (L2), Lualdi n.e., Sartori 10, Obossa 7, Frosini 8, Kunzler 7, Lazic 1, Boldini 1, Scola. All. Barbolini E.ARBITRI: Serafin – LotFIRENZE –Della. Herbots e compagne si impongono nella sfida d’andata deidi finale a Palazzo Wanny contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio in un’ora e cinquantadue minuti di gioco.Il match ha visto le ragazze di coach Gaspari mantenere per lunghi tratti il controllo della partita, chiudendo autorevolmente in proprio favore tre delle quattro frazioni disputate e arrendendosi solo con il minimo scarto nel secondo set.