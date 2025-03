Lanazione.it - Savino Del Bene, buona la prima. Vittoria corale contro Busto Arsizio

DEL1 SCANDICCI: Ribechi (L2), Herbots 9, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic 4, Bajema, Graziani ne, Nwakalor 9, Da Silva Carol 14, Antropova 27, Mingardi 11, Argentina ne. All. M. Gaspari.: Howard, Pelloni (L1), Van Der Pijl ne, Piva 8, Van Avermaet 10, Morandi (L2) ne, Lualdi ne, Sartori 10, Obossa 7, Frosini 8, Kunzler 7, Lazic 1, Boldini 1, Scola 1. All. E. Barbolini. Arbitri: Serafin - Lot Parziali: 25-14, 23-25, 25-14, 25-17 FIRENZE - In gara-1 dei playoff laDelsi sbarazza della Uybariscattando la sconfitta subita nel girone di andata. Tranne il secondo set le biancoblù hanno dominato con un giocoche non ha dato scampo, con Ognjenovic assoluta padrona in regia e Castillo impeccabile nel ruolo.