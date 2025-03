Ilcampoonline.it - Sassuolo Jazz Festival: Stefano Bollani e Iiro Rantala in concerto

Giovedì 13 marzo alle ore 21, il Teatro Carani diospita il primo appuntamento della seconda edizione del, parte delitinerante Crossroads 2025. La serata vedrà protagonisti, uno dei più celebri pianistiitaliani, e, talentuoso pianista finlandese noto per il suo stile che uniscee musica classica.è un artista poliedrico, capace di spaziare tra generi e collaborazioni prestigiose con nomi come Chick Corea, Caetano Veloso, Zubin Mehta ed Enrico Rava. Oltre alla carriera musicale, si è affermato anche nel mondo dello spettacolo, dalla radio alla televisione, con programmi di grande successo., diplomato alla Sibelius Academy di Helsinki e alla Manhattan School of Music, ha costruito un percorso artistico trae classica, inizialmente con il Töykeät Trio e poi con una carriera solistica di respiro internazionale.